 إليك هذه الإرشادات قبل شراء الأطعمة من الباعة المتجولين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إليك هذه الإرشادات قبل شراء الأطعمة من الباعة المتجولين

إليك هذه الإرشادات قبل شراء الأطعمة من الباعة المتجولين
المناطق - الرياض

دعت جمعية حماية المستهلك إلى توخي الحذر عند شراء الأطعمة من الباعة المتجولين، والانتباه إلى توفر عدد من الاشتراطات والمؤشرات أثناء الشروع في شراء الأطعمة.

وأهابت الجمعية بالمستهلكين ضرورة التأكد من حصول البائع المتجول على تصريح وشهادة صحية، وملاحظة مستوى نظافة البائع الشخصية.

كما أشارت الجمعية إلى أن من المؤشرات على سلامة الأغذية اهتمام البائع المتجول بارتداء القفازات وتغطية شعره، وكذلك استعماله أدوات نظيفة في إعداد الأطعمة.

وشدّدت جمعية حماية المستهلك على أهمية العدول عن الشراء من الباعة المتجولين إذا راودت المستهلك أي مخاوف أو شكوك متصلة بمستوى النظافة، داعيةً إلى تجنب استهلاك أي أطعمة تباع في مواقع ملوثة بالأتربة أو العوادم أو قريبة من النفايات.

ولفتت الجمعية إلى أن ملاحظة إقبال الناس على بائع محدد تُعد مؤشراً على جودة ما يبيعه، منوهة بأهمية التأكد من كون الطعام مطهوا بصورة جيدة؛ لتفادي أي احتمالية للتعرض للتسمم الغذائي.

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