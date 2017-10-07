القنفذي يتباحث مع قيادات الضمان بجازان مستقبل خدمة المستفيدين

بحث مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن محمد القنفذي مع المشرف على مكاتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة جابر الفيفي ومدراء فروع الضمان في محافظات منطقة جازان مستقبل خدمة المستفيدين بالمحافظات .

وتناول المدير عام والمجتمع بهم في صالة الاجتماعات بفرع الوزارة بالمنطقة آلية خدمة المستفيدين في المنطقة والمعوقات التي تواجه تقديمها في كل الفروع ، وحث المدير العام خلال اجتماعه بقيادات الضمان الاجتماعي على بذل أقصى الجهود للرقي بخدمة الميتفيدين والسعي لإنهاء أي معرفات تحول دون تقديم الخدمة على الوجه المطلوب .