 في كمين جديد .. ارتفاع عدد قتلى الجيش الأمريكي في النيجر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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في كمين جديد .. ارتفاع عدد قتلى الجيش الأمريكي في النيجر

في كمين جديد .. ارتفاع عدد قتلى الجيش الأمريكي في النيجر
المناطق - وكالات

قال الجيش الأميركي إن جنديا أميركيا رابعا قتل في هجوم وقع يوم الأربعاء بالنيجر مما يرفع عدد القتلى في الواقعة التي سلطت الضوء على مهمة مكافحة الإرهاب الأمبركية هناك.

وقالت مصادر أمنية إن عمليات عسكرية تجري منذ الخميس بالقرب من حدود النيجر مع مالي وذلك بعد يوم من الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون وأسفر عن مقتل ثلاثة من القوات الأميركية الخاصة وخمسة جنود من النيجر.

وكان مسؤول أميركي قال لرويترز إن الهجوم الذي أسفر كذلك عن إصابة جنديين أميركيين وقع أثناء دورية اعتيادية في منطقة بجنوب غرب النيجر وتعرف بوجود مقاتلين فيها ومن بينهم مقاتلو تنظيم القاعدة. وأكدت القيادة الأميركية في أفريقيا مقتل الجنود الثلاثة.

وقال مصدر أمني في النيجر إن قوات محلية وقوات أميركية وفرنسية بدأت عمليات في المنطقة اليوم الخميس. ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

وأوضح مسؤول في وزارة دفاع مالي أن العمليات العسكرية مستمرة داخل حدود النيجر، فيما عززت القوات المالية نقاطها الأمنية على طول الحدود.

 

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