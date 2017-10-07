«آبل» أعطت أوبر مفاتيح للوصول إلى معلومات مستخدمي آي فون

أعطت شركة آبل خدمة الركوب أوبر إمكانية الوصول إلى ما هو أكثر من مجرد موقع مستخدم آي فون الجغرافي، حيث وفرت لها أداة من شأنها أن تسمح لتطبيق أوبر بتسجيل شاشة المستخدم أو الوصول إلى معلوماته الشخصية من دون علمه، حتى لو كان التطبيق قيد التشغيل في الخلفية فقط، وصرحت أوبر أنها لم تستعمل هذه الميزة وأنها كانت بالأساس بمثابة أرث لتطبيقها على ساعة آبل ووتش الذكية Apple Watch.

وتسمح الميزة لتطبيق أوبر على هواتف آي فون بالوصول إلى باب خلفي يتمثل باستعمال هذه الميزة القوية، والتي لم يتم الكشف عنها في المعلومات التي تظهر للمستخدم في تطبيق أوبر.

وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل على أن أوبر استعملت إمكانية الوصول للاستفادة من ميزات آي فون، إلا أن مجرد التفكير بامتلاك التطبيق لحق الوصول إلى مثل هذه الميزة المخفية يثير أسئلة مهمة لشركة تخضع الآن لتحقيقات فيما يخص ممارساتها التجارية المثيرة للجدل.

وصرح الباحث الأمني ويل سترافاش الذي اكتشف هذا الأمر أن منح هذا الحق الحساس لطرف ثالث لم يسبق له مثيل، حيث لم يتمكن أي من مطوري التطبيقات الآخرين إقناع شركة آبل بمنحهم الاستحقاقات التي يحتاجونها للسماح لتطبيقاتهم باستعمال وظائف النظام المتميزة.

وتسمى الميزة “استحقاق” entitlement، والتي تستعمل تقريباً ضمن كل تطبيق من تطبيقات آي فون، ويجري استعمالها بشكل أساسي لتمكين البرامج من الوصول إلى ميزات مثل الكاميرا أو ميزة آبل للدفع Apple Pay على هواتف آي فون وحواسيب آيباد اللوحية.

ويمكن لمعظم مطوري التطبيقات الخارجية العثور على هذه الميزات وتشغيلها، ولكن هناك بعض الاستحقاقات المستخدمة فقط من قبل شركة آبل، مما يعطي تطبيقاتها تكاملاً وثيقاً مع آي فون.

وظهرت واحدة من تلك الاستحقاقات الحساسة الخاصة بشركة آبل، والتي تحتوي على أسماء تبدأ بـ “com.apple.private”، ضمن التعليمات البرمجية لتطبيق أوبر، وتعتبر هذه الاستحقاقات حساسة جداً ويتم رفض أي تطبيق تابع لجهة خارجية يستخدمها من الوصول إلى متجر تطبيقات App Store، وقد اكتشف سترافاش وجود استحقاق يسمى “com.apple.private.allow-explicit-graphics-priority” ضمن التعليمات البرمجية لتطبيق أوبر.

وبحسب المعلومات فقد حصلت شركة أوبر على هذا الاستحقاق لأول مرة كوسيلة لتحسين الأداء الوظيفي بين التطبيق وساعة آبل الذكية.

وذلك بعد حصول مشاكل فيما يخص عمل تطبيق أوبر على الإصدارات المبكرة من ساعة آبل الذكية، وأوضح ممثل أوبر أن التحديثات المتعلقة بالساعة الذكية جعلت من غير الضروري وجود الاستحقاق، وأن الشركة تعمل مع آبل لإزالة الميزة من التطبيق في أسرع وقت ممكن، وانها استعملتها فيما يخص الخرائط فقط.