(الدولية للهجرة): ألفا لاجئ من الروهينجا يصلون يوميًا إلى بنغلاديش

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقدر بألفي لاجئ من الروهينجا يصلون يوميًا إلى مخيم كوكس بازار في بنغلاديش، فرارًا من العنف في ولاية راخين بميانمار.

وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان في مؤتمر صحفي اليوم ” إن وكالات الإغاثة تحذر من نقص حاد في الأغذية، مما قد يؤدي قريبًا إلى سوء التغذية على نطاق واسع “.

من جانبه، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن المفوضية تسعى للحصول على مبلغ إضافي قدره 84 مليون دولار على وجه السرعة، خلال الأشهر الستة المقبلة، لمساعدة أكثر من نصف مليون لاجئ روهينجي في بنغلاديش، وأن المساعدة الطارئة ستركز على حماية اللاجئين وتوفير المأوى والمياه والصرف الصحي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية المضيفة في جنوب شرق البلاد.

وأضاف أنه مع استمرار نمو أعداد اللاجئين، يشكل التخفيف من اكتظاظ المخيمين الحاليين، كوتوبالونغ ونيابارا، أولوية أيضا. إذ بلغ عدد سكان المخيمين الآن ضعف العدد المسجل قبل الأزمة.