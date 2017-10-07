 كندا توافق على دفع تعويضات للسكان الأصليين في قضية التبني القسري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العراق: العثور على «10» مقابر جماعية في الحويجة «ذا صن» البريطانية: مونديال قطر 2022 في خطر البيت الأبيض: نرفض تفسير عبارة ترامب «الهدوء الذي يسبق العاصفة» شاهد..تفاصيل الأسلحة في الصفقة السعودية الروسية ليبيا: انتشال جثث «21» مصرياً قتلهم داعش في سرت التوقيع مع الحارس الألماني أوليفر كان لتطوير قدرات حراس المرمى كندا توافق على دفع تعويضات للسكان الأصليين في قضية التبني القسري (الدولية للهجرة): ألفا لاجئ من الروهينجا يصلون يوميًا إلى بنغلاديش «آبل» أعطت أوبر مفاتيح للوصول إلى معلومات مستخدمي آي فون جهود الملك سلمان عامل حازم في رفع العقوبات الأمريكية عن السودان إيقاف اللجنة الأولمبية البرازيلية وتجميد مستحقاتها العاصفة الاستوائية (نيت) تتجه نحو الولايات المتحدة

كندا توافق على دفع تعويضات للسكان الأصليين في قضية التبني القسري

كندا توافق على دفع تعويضات للسكان الأصليين في قضية التبني القسري
المناطق_د ب أ

أعلنت الحكومة الكندية يوم الجمعة توصلها إلى اتفاق مبدئي في قضية التبني القسري المستمرة منذ فترة طويلة والتي تشمل أطفال السكان الأصليين.

وستدفع الحكومة تعويضات قدرها 800 مليون دولار كندي (638 مليون دولار أمريكي) بموجب الاتفاق الذي يغطي جميع أطفال “الأمم الأولى” و”الإينويت” (السكان الأصليين) الذين أبعدوا عن ديارهم في ممارسة بدأت في الستينيات واستمرت حتى ثمانينيات القرن الماضي، حسبما قالت وزيرة شؤون السكان الأصليين الكندية.

وبموجب التسوية سيحصل كل فرد على تعويض قدره 25 ألف دولار كندي (20 ألف دولار أمريكي)، وإذا كان عدد المطالبين يقل عن 20 ألف، فسيرتفع المبلغ إلى حد أقصى قدره 50 ألف دولار كندي.

ويساعد إعلان وزيرة شؤون السكان الأصليين كارولين بينيت فى اوتاوا على إغلاق قضية معروفة في كندا باسم “سكستيز سكوب” التي وصفتها بأنها “فصل أسود مؤلم في تاريخ كندا”.

وقالت إن الأطفال فقدوا لغتهم وثقافتهم، وبالتالي فقدوا هويتهم، مضيفة أن التسوية “ستبدأ في تصحيح الأخطاء” الناجمة عن إبعاد أطفال الشعوب الأصلية الذين أرسلوا إلى منازل في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>