 البيت الأبيض: نرفض تفسير عبارة ترامب «الهدوء الذي يسبق العاصفة» | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض: نرفض تفسير عبارة ترامب «الهدوء الذي يسبق العاصفة»

البيت الأبيض: نرفض تفسير عبارة ترامب «الهدوء الذي يسبق العاصفة»
المناطق_وكالات

لم يقدم البيت الأبيض الكثير ليساعد في توضيح تصريح غامض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترك الكثير من الناس في واشنطن يتساءلون عما إذا كان يعني أنه يخطط للقيام بعمل عسكري.

وجاء هذا الارتباك نتيجة لتصريح أدلى به ترامب خلال التقاط صورة فى البيت الأبيض مع القادة العسكريين وزوجاتهم ليلة الخميس الماضي.

وقال ترامب: يا رفاق، هل تعرفون ما يمثله هذا، ربما يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، لدينا أفضل قادة عسكريين في العالم هنا في هذه الغرفة، وسوف أقول لكم هذا، سنحظى بأمسية عظيمة، وشكراً لكم جميعاً على الحضور.

وعندما سئل ترامب عما كان يعني، قال: ستعرفون.وأثارت هذه التصريحات حالة من القلق وسط توتر مع كوريا الشمالية وعقب مؤتمر صحافي عقد على عجل يوم الأربعاء، نفى فيه وزير الخارجية ريكس تيلرسون اعتزامه الاستقالة.

وطلب الصحافيون فى مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم امس الجمعة توضيحاً، مع تساؤل أحدهم عما إذا كان جاداً.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: أعتقد أنه يمكنكم أن تعرفوا أن الرئيس الأمريكي يتحدث بجدية، عندما يقول إن حماية الشعب الأمريكي تأتي دائما أولاً، لقد كان واضحاً جداً أن هذه هي الأولوية الأولى له، وإذا كان يشعر أن العمل ضروري، فسيقوم به.

وشددت المتحدثة أمام الصحافيين على أنها هي وترامب لن يكشفا عن خطته لأعدائنا، مشيرة إلى أنه سيتعين عليهم الانتظار لمعرفة ما الذي كان ترامب يعنيه. وأضافت: لن نعلن عن الإجراءات التي سنتخذها حتى تأتي هذه اللحظة.

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