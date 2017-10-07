التوقيع مع الحارس الألماني أوليفر كان لتطوير قدرات حراس المرمى

وقّع رئيس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت, عقدا مع الحارس الألماني العالمي أوليفر كان يتولى بموجبه تقديم برامج تدريبية إضافية لحراس المنتخب السعودي الأول المشارك في كأس العالم 2018 ،إلى جانب حصص تدريبية للموهوبين من مواليد المملكة ممن وقع عليهم اختيار لجنة استقطاب المواليد في هذا المركز، إضافة لتخصيص جائزة سنوية لأفضل حارس في الدوري السعودي للمحترفين بمسمى جائزة أوليفر كان .

من جهته رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على الدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد لتنفيذ برامج وتطلعات المرحلة المقبلة.