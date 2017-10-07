 ليبيا: انتشال جثث «21» مصرياً قتلهم داعش في سرت | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ليبيا: انتشال جثث «21» مصرياً قتلهم داعش في سرت

ليبيا: انتشال جثث «21» مصرياً قتلهم داعش في سرت
المناطق_وكالات

قال مكتب المدعي العام في ليبيا إن السلطات انتشلت 21 جثة لمصريين مسيحيين قتلهم تنظيم داعش في معقله السابق في سرت.

وذكر بيان نشرته قناة الأحرار التلفزيونية الليبية، أن السلطات عثرت على الجثث في نفس موقع تصوير الضحايا بملابس برتقالية أثناء قتلهم بالمدينة الساحلية في فبراير 2015.

كان المشرف على التحقيقات في مكتب النائب العام صادق السور، قال الأسبوع الماضي إن السلطات عرفت موقع المنطقة التي دفنت بها الجثث بعد أن كشف عنه قيادي محتجز.

وسيطر داعش على سرت في عام 2015 وفقد السيطرة على المدينة في أواخر العام الماضي بعد أن تم طرده من قبل قوات محلية مدعومة بضربات جوية أمريكية.

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