 «ذا صن» البريطانية: مونديال قطر 2022 في خطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«ذا صن» البريطانية: مونديال قطر 2022 في خطر

«ذا صن» البريطانية: مونديال قطر 2022 في خطر
المناطق_وكالات

أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد يضطر لسحب حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر، حال استمرت في سياستها الحالية.

وقالت “ذا صن” إن حالة التوتر السياسي التي خلقتها قطر، بعد مقاطعة كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين لها، بسبب دعمها المتواصل للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، قد يكون كافياً لحرمانها من استضافة كأس العالم 2022.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن دبلوماسيين أوروبيين قالوا إنهم غير واثقين من أن كأس العالم 2022 ستقام في قطر.

وسلطت “ذا صن” الضوء على عدد من الأسباب الأخرى التي قد تدفع فيفا لسحب حق تنظيم المونديال من قطر، لعل أبرزها ما أثير لاحقاً عن انتهاك قطر لحقوق الإنسان، بسب الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العاملون على بناء الإستادات التي ستستضيف كأس العالم 2022.

ووفقاً لمنظمات حقوق إنسانية، لقي المئات من العاملين في منشآت مونديال 2022 مصرعهم، فيما يعمل آلاف آخرين منهم تحت ظروف قاسية، تجعل من حياتهم عرضة لخطر، فضلاً عن المخاطر الصحية.

كما أبرزت الصحيفة أن فيفا كان يمر بموجة فساد فاضحة خلال الفترة التي تم فيها منح قطر حق استضافة كأس العالم.

مما أثار الشكوك حول صحة عملية التصويت والتي تمت في 2010، إذ اتهم مسؤولين، على رأسهم الرئيس السابق للمنظمة الكروية سيب بلاتر، بالتلاعب في عملية التصويت بالتخابر مع قطر.

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