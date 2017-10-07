 ” تعليم الليث ” يشارك العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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” تعليم الليث ” يشارك العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم

” تعليم الليث ” يشارك العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم
المناطق_عادل الزهراني

أقامت مدارس التعليم العام في إدارة التعليم بمحافظة الليث وكافة مكاتب التعليم التابعة لها ، عدداً من البرامج والأنشطة والفعاليات  بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، تحت شعار تعزيز التدريس وتمكين المعلم ، و الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام ، وذلك من خلال برامج الإذاعة المدرسية ، والأنشطة الطلابية المتنوعة في المدارس ، ومنصات الاعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لإدارة التعليم ومدارسها ، إضافة إلى تكريم عدد من المعلمين والمعلمات ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات التعليمية والتربوية في مسيرتهم التعليمية.
وشهدت المدارس الكثير من الكلمات والقصائد المعبرة التي تدل على مكانة المعلم وشرف مهنته وسمو رسالته  .

وأكد مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المحافظة ، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في الميدان التربوي ، ونقل الصورة الحقيقية لدور المعلم ومكانته في المجتمع ،  و بيان دوره المحوري  في مسيرة البناء التعليمي والتربوي، وتبصير الجيل الناشئ بمكانة معلميهم ومعلماتهم، وما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم ، وتنوير عقولهم.

الجدير بالذكر أن إدارة التعليم في الليث وفي ظل جهودها تقديرا لمكانة المعلمين والمعلمات،   قد أبرمت عددا من الاتفاقات مع بعض المستشفيات الخاصة والفنادق والجهات الخدمية لتقديم تخفيضات وخصومات لكافة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى افتتاح مركز واستراحة معلمات القرى النائية في مجمع ريدان التجاري .

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