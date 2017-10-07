 العراق: العثور على «10» مقابر جماعية في الحويجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العراق: العثور على «10» مقابر جماعية في الحويجة

العراق: العثور على «10» مقابر جماعية في الحويجة
المناطق_وكالات

أكدت ميليشيات الحشد الشعبي، اليوم السبت، أنها عثرت على 10 مقابر جماعية لعسكريين ومدنيين في الحويجة.

وقال إعلام الحشد في بيان إن الحشد الشعبي عثر خلال عملية تحرير قضاء الحويجة على 10 مقابر جماعية لمغدورين من القوات الأمنية والمدنيين.

وأضاف أن من بين رفات الضحايا نساء وأطفال، موضحاً أن قواته تنسق مع الفرق المختصة لفحص رفات القتلى والتعرف على هوياتهم.

يذكر أن ميليشيات الحشد الشعبي عثرت خلال الأيام الماضية على 5 مقابر لقوات أمنية ومدنيين من الحويجة في مناطق أبو صخرة والذربان جنوب غرب القضاء.

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