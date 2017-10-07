الذهب يرتفع من أدنى مستوى في شهرين

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في شهرين اليوم الجمعة بفعل المخاوف التي أثارها تقرير روسي حول استعداد كوريا الشمالية لاختبار صاروخ طويل المدى وتراجع الدولار.

وبحلول الساعة 1840 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1273.06 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد المعدن الأصفر في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 1274.90 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر. وكان الذهب هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى في شهرين عند 1260.16 دولار للأوقية بفعل بيانات إيجابية عن معدل البطالة ونمو الأجور في الولايات المتحدة الشهر الماضي عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددا في ديسمبر كانون الأول، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع.

وهبطت أسعار الذهب 0.5 بالمئة هذا الأسبوع وتتجه للتراجع للأسبوع الرابع على التوالي، وهي أطول موجة من الخسائر الأسبوعية يسجلها المعدن هذا العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 16.75 دولار للأوقية بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في شهرين عند 16.30 دولار للأوقية.