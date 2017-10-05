 إحباط محاولات هجرة غير شرعية للعشرات بالجزائر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إحباط محاولات هجرة غير شرعية للعشرات بالجزائر

إحباط محاولات هجرة غير شرعية للعشرات بالجزائر
المناطق_واس

حبط حرس الشواطئ الجزائري محاولات هجرة غير شرعية لـ 66 مهاجراً بمحافظتي مستغانم وعين تموشنت شمال غرب وغرب البلاد .
وأوضحت مصادر أمنية جزائرية في تصريحات اليوم , أن وحدات من حرس الشواطئ بمحافظة مستغانم أوقفت 49 مهاجراً غير شرعي على ثلاثة مراحل , لافتة الى ان المهاجرين كانوا على متن أربعة قوارب تقليدية الصنع مزودة بمحركات وسط البحر وهم في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت هذه المصادر أن حرس الشواطئ بمحافظة عين تموشنت احبط محاولة هجرة غير الشرعية لـ 17 مهاجراً كانوا على متن زورق مطاطي وسط البحر وهم باتجاه السواحل الاسبانية.

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