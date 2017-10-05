زاره بالمستشفى.. أمير القصيم يطمئن على صحة “الرشيدي” مفتش وزارة التجارة والاستثمار

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم , مساء الجمعة مفتش وزارة التجارة والإستثمار في المنطقة عبدالله نافع الرشيدي الذي يرقد في المستشفى المركزي بمدينة بريدة واطمأن على صحته ، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء تأديته عمله الرقابي الميداني ، مما أسفر عن إصابة قدمه.

وقدم مفتش فرع وزارة التجارة والإستثمار بالمنطقة عبدالله نافع الرشيدي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على زيارته ، مؤكداً بأنها لفته غير مستغربة من سموه مطمئناً أياه بأنه في اتم الصحة والسلامة .

‏من جهته قدم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم للمفتش الرشيدي كل الأمنيات له بالشفاء العاجل , داعياً له بأن يمنّ عليه المولى بكل صحة وعافية ، مؤكداً بأن الاخلاص الذي يقدمه أبناء هذا الوطن بمتابعتهم لكل الأعمال هو من الواجبات التي امر الله بها حماية للناس ، منوهاً سموه بأن كل ابناء هذا الوطن وفي كافة القطاعات هم سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث في أمن وخيرات ومرتكزات هذه البلاد ، مؤكداً بأن هذه الوطن سيظل امناً مطمئناً متطوراً متنامياً على أيدي أبنائه الذين يقدمون كل جهودهم من أجل حماية الوطن ومقدساته ومواطنيه وكل من يقيم على أرضه من كل سوء .

رافق سمو امير منطقة القصيم خلال زيارته ، صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي ، ومدير فرع وزارة التجارة المهندس منصور الضبعان ، ومدير المستشفى المركزي بمدينة بريدة احمد الربيش