تصفيات مونديال 2018: إيطاليا تخفق في الفوز على مقدونيا المتواضعة

تحطمت آمال إيطاليا في التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد أن قدم الفريق عرضاً مخيباً آخر، ليتعادل 1-1 أمام الضيفة مقدونيا، في المباراة التي جمعت بينهما.

وضمنت تلك النتيجة، إلى جانب انتصار إسبانيا 3-0 على ألبانيا، إنهاء ايطاليا في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، وهو ما يضمن لها بشكل كبير مكاناً في الملحق الأوروبي الذي سيقام من خلال مباراتي ذهاب وإياب بحثاً عن التأهل لنهائيات روسيا 2018.

ووضع جيورجيو كيليني إيطاليا في المقدمة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، إلا أن أصحاب الأرض تفاجئوا بهدف التعادل الذي سجله الكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 77.

وتملك إيطاليا 20 نقطة تحتل بها المركز الثاني في المجموعة 7، ومن المرجح أن تنهي ضمن أفضل 8 فرق تحتل المركز الثاني لتتأهل لخوض الملحق. ويتأهل متصدرو المجموعات الـ9 للنهائيات مباشرة.