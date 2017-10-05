(الصادرات السعودية) تُطلق فعاليات جناحها بمعرض جايتكس في دبي .. الأسبوع المقبل

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية، في معرض جايتكس للتقنية 2017م، في إمارة دبي بدولة الإمارات، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر المقبل, ويبلغ عدد الشركات المشاركة تحت مظلة الجناح السعودي الذي تنظمه (الصادرات السعودية) في المعرض 31 شركة وطنية متخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتأتي هذه المشاركة, استجابةً للارتفاع الذي سجلته صادرات القطاع ذات التقنية العالية في المملكة، حيث سجلت أعلى ارتفاعًا لها في عام 2016م، مقارنةً مع ما حققته منذ عام 2012م، ويعود ذلك إلى ارتفاع أداء الصادرات الوطنية خلال الفترة، إذ شكل ارتفاعها 14.2% منذ عام 2012م.

ويعد معرض جايتكس للتقنية, ثالث أكبر معرض تقني في العالم، إذ يزور المعرض ما يقارب 146 ألف زائر سنويًا من المهتمين والمختصين في مجال التقنية والاتصالات الذين يمثلون أكثر من 144 بلداً حول العالم، ويتميز المعرض بكونه منصة لعرض آخر الحلول وأحدث التقنيات التي توصل إليها المتخصّصون في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدد من القطاعات التقنية, كما تعد هذه المشاركة الرابعة من نوعها للجناح السعودي في هذا المعرض، لما لها من أثر ملحوظ على ارتفاع صادرات المملكة في القطاع التقني.

يذكر أن المملكة العربية السعودية, أحرزت تقدّما ملحوظًا في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، حيث انتقلت من المركز 90 في عام 2004م لتحتل المركز 36 في عام 2014م، إذ أسهمت بعض الخدمات الإلكترونية في تقدّم هذا المؤشر مثل خدمات التوظيف والبحث عن فرص عمل والتعلّم الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمات المرور والجوازات وإصدار السجلات التجارية.

وتوظف (الصادرات السعودية) إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، ووضع البرامج للمصدرين وتحفيزهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل (الصادرات السعودية) ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني