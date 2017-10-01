غرفة الأحساء تسمّي رؤساء لجانها القطاعية وتفتح باب الترشح لعضويتها

أعلنت غرفة الأحساء مؤخرًا عن فتح باب الترشح لعضوية لجانها القطاعية لدورتها العاشرة (1438-1442هـ – 2017-2021م)، وفق شروط اللائحة المنظمة لعمل اللجان، مهيبة بكل من يأنس في نفسه الرغبة والكفاءة والالتزام بتقديم برنامج عمل وحضور الاجتماعات التقدم لها عن طريق تعبئة استمارة الترشح بموقعها الإلكتروني أو زيارة مقرها الرئيسي.

وتضم قائمة شروط الترشح للجان أن يكون المرشح صاحب المنشأة أو أحد مدراءها، أن يكون مجال عمله في نفس نشاط اللجنة، وألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يتمتع بالكفاءة والسمعة الحسنة، والرغبة والالتزام بحضور الاجتماعات، وأن يتقدم ببرنامج عمل تطويري للقطاع، وكذلك لا يحق للمنشأة ترشيح أكثر من شخص لتمثيلها في نفس اللجنة، وأن تقوم المنشأة صاحبة الترشيح بإشعار الغرفة عند انتهاء ارتباط المرشح بها بالإضافة إلى أن تكون المنشأة التي يمثلها المرشح مشتركة في الغرفة أثناء فترة فتح باب الترشح.

وكشف الاجتماع الأول المشترك للجنة التنفيذية والأمانة العامة بغرفة الأحساء برئاسة الأستاذ مشاري بن عبدالمحسن الجبر عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة عن تسمية رؤساء اللجان القطاعية بالغرفة للدورة العاشرة (1442-1438هـ)، وفتح باب الترشح لمنتسبيها لتلقي طلبات عضويتها وفق آلية الترشح المعتمدة للجان وبالتنسيق مع رؤسائها.

وسمّى الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالغرفة، الأستاذ يوسف علي الطريفي رئيسًا للجنة التشييد والبناء والأستاذ عبدالعزيز بن محمد العفالق رئيسًا للجنة الصناعات الغذائية والأستاذ فهد بن محمد بوخمسين رئيسًا للجنة التجارة والاستثمار والأستاذ فهد بن مهدي الغدير رئيسًا للجنة الصناعة والطاقة والمهندس صادق بن ياسين الرمضان رئيسًا للجنة التمور والتسويق الزراعي والمهندس خالد بن سعود الصالح رئيسًا للجنة العقار والإسكان.

كما سمّى الأستاذة لطيفة بنت عبدالله العفالق رئيسًا للجنة التعليم الأهلي والأستاذ محمد بن حزام العتيبي رئيسًا للجنة التدريب والموارد البشرية والأستاذ محمد بن عبدالرحمن العفالق رئيسًا للجنة السياحة والترفيه والأستاذ مشاري بن عبدالمحسن الجبر رئيسًا للجنة ريادة الأعمال والأستاذ مالك بن عبدالعزيز الموسى رئيسًا للجنة الصحية والمستشفيات الخاصة والأستاذة إلهام بنت عبدالله اليوسف رئيسًا للجنة مراكز التجميل والخياطة النسائية.

أما لجنة الأوقاف فترأسها الدكتور محمد بوطيبان وترأس الأستاذ مهدي بن معتوق البلادي لجنة الذهب والمجوهرات فيما تولى الأستاذ أحمد بن راشد الراشد رئاسة لجنة الاستثمار الرياضي وترأس الأستاذ عماد بن مهدي الغدير لجنة تسويق هوية الأحساء وهي لجنة جديدة مستحدثة. فيما أرجأ الاجتماع مناقشة استكمال ترشيح رئاسة لجنة المحامين ولجنة خدمة المجتمع للاجتماعات القادمة.

يُشار إلى أن لجنة خدمة المجتمع التي أطلقتها الغرفة قبل سنوات، لا تدخل ضمن نشاط اللجان القطاعية، لكونها الذراع الخيرية للغرفة، إذ جاء تأسيسها في إطار مبادرة تنموية مجتمعية من الغرفة مع محبي الخير في الشركات والمؤسسات والأفراد من القطاعين الحكومي والخاص في الأحساء.