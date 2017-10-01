مقتل عدد من قيادات داعش بينهم أبو عمر الشيشاني في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الجوية الروسية دمرت عدة قواعد للإرهابيين في مدن الميادين والبوكمال ودير الزور السورية، وقتلت العشرات منهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيجور كوناشينكوف “بعد التحقق من الاستطلاع وتأكيد الأهداف، وضع القيادة الروسية في سوريا، عملية تدمير مواقع القيادة والقوى العاملة، والعربات المدرعة لتنظيم داعش، بالقرب من الميادين، وتم تدمير موقع القيادة، وقتل ما لا يقل عن 80 مسلحاً، وتدمير 18 مركبة مدرعة، و3 مستودعات ذخيرة”، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف: وفقاً للمعلومات الواردة عبر عدة قنوات مؤكدة على الأرض، فإن ثلاثة من القادة الميدانيين الرئيسيين التابعين لداعش من شمال القوقاز كانوا يختبئون لفترة طويلة في العراق قتلوا في سوريا.

وتابع أن القياديين الميدانيين المقتولين، هم أبو عمر الشيشاني، وعلاء الدين الشيشاني، وصلاح الدين الشيشاني، وذلك بعد أن كانوا يختبئون لفترة طويلة في العراق.

وأشار كوناشينكوف إلى أن سلاح الجو الروسي قتل في غارة جنوب ديرالزور في وادي نهر الفرات، أيضاً مجموعة تضم أكثر من 60 مرتزقاً أجنبياً من رابطة الدول المستقلة ومن تونس ومصر، كانوا ضمن مجموعة تضم 12 شاحنة مدججة بالأسلحة الثقيلة تم تدميرهم جميعاً.

يذكر أن القوات الجوية الروسية تقدم الدعم الجوي للقوات السورية الحكومية، في قتالها ضد التنظيمات الإرهابية في العديد من مناطق الدولة التي مزقتها الحرب على مدار أكثر من 6 سنوات.