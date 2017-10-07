ما الفرق بين نظامي “ثاد” و”إس-400″ التي اقتنتهما المملكة ؟

في سابقة تسليحة مميزه اقتنت المملكة مؤخراً وفي صفقتين دفاعيتين منفصلتين أفضل منظومتين في العالم للدفاع الجوي ضد الطائرات والصواريخ الباليستية والجوالة، وهما نظام “ثاد” الدفاعي الأمريكي، منظومة صواريخ “إس-400” الروسية المتطورة، لكن ما الفرق بين النظامين؟.

أولا: نظام ثاد الصاروخي:

يعتبر نظام “ثاد/ THAAD” واحدًا من أكثر بطاريات الدفاع الصاروخي قدرة في الترسانة الأمريكية، وهو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع “أرض-جو”.

وهو من المكونات الرئيسة لنظام الدفاع ضد الصواريخ البالستية، ويعمل في منطقة دفاع حيث يمكنه اعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.

ويمتلك النظام القدرة على النقل والنشر السريع، ويتوافق عمليًا مع العديد من مكونات أنظمة “BMDS”، ويمكنه أن يتقبل البيانات التوجيهية من الأقمار الاصطناعية الخاصة بنظام “Aegis” للدفاع الصاروخي من البحر.

ويتكون النظام من قاذف صاروخي متحرك وقذيفة اعتراضية مزودة بمستشعرات وحاسوب قادر على التمييز بين الأهداف الحقيقية والكاذبة، بالإضافة إلى محطة رادار كشف وتتبع، ومركز قيادة وسيطرة متحرك، وهو ما يعطي النظام خفة حركة عالية ،والقاذف مجهز على عربة من النوع “M1075″، يبلغ طولها “12 م” وعرضها “3.2 م” .

وتتكون بطارية النظام من 9 عربات مجهزة بالقواذف، تحمل كل منها من 6 إلى 8 صواريخ؛ إضافة إلى مركزين للعمليات ومحطة رادار.

ولا يحمل صاروخ “ثاد” رأسًا حربيًا، ولكنه يعتمد على الطاقة الحركية عند التصادم لتحقيق الإصابة الفتاكة.

وتعالج المعلومات عن الهدف ونقطة التقابل المحتملة قبل الإطلاق، كما يمكن تحديث تلك البيانات، وإرسال أوامر لتصحيح المسار للصاروخ أثناء الطيران.

ويستخدم النظام الرادار”GBR”، في المراقبة واكتشاف وتمييز الأهداف. كما يمكن توجيه الصاروخ بواسطة المعلومات الواردة من نظم المراقبة الفضائية. ويمكنه اكتشاف الصواريخ الباليستية على مسافة تبلغ ألف كيلومتر من موقع الرادار.

منظومة “أس- 400” المتطور:

يعد نظام “اس- 400″، واحدًا من أفضل الدفاعات الجوية في العالم، وهو نظام دفاع جوي روسي متطور عن “أس- 300″، ويستخدم “4” صواريخ مختلفة المدى لتغطية نطاق عملياته، حيث يستخدم صاروخ “40N6” بمدى “400 كم” للأهداف بعيدة المدى، وصاروخ “48N6” بمدى “250 كم” للأهداف طويلة المدى، وصاروخ “9M96E2” بمدى “120 كم” للأهداف المتوسطة المدى، وصاروخ “9M96E” بمدى “40 كم” للأهداف قصيرة المدى.

وتتصف منظومة الصواريخ الحديثة للدفاع الجوي “إس- 400” بقدرتها على تدمير أنواع الأهداف الجوية كافة ، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض، والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، وحتى الرؤوس المدمرة للصواريخ ذات المسار الباليستي التي تصل سرعتها إلى 5000 متر في الثانية.

ولدى المنظومة القدرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرة الشبح الشهيرة.