 “مؤتمر باريس” يفضح دور الدوحة المشبوه في تمويل الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“مؤتمر باريس” يفضح دور الدوحة المشبوه في تمويل الإرهاب

“مؤتمر باريس” يفضح دور الدوحة المشبوه في تمويل الإرهاب
المناطق - وكالات

طالب المشاركون في مؤتمر “قطر وكواليس أزمات الشرق الأوسط ” في ختام أعماله بباريس باتخاذ قرارات جدية وصارمة لوقف التصرفات القطرية الداعمة والممولة للإرهاب الدولي.

وأكد المشاركون خطورة التصرفات القطرية وتأثيرها السلبي ليس فقط على استقرار منطقة الشرق الاوسط بل والعالم نتيجة تحريف الحقائق والعبث بأمن الدول.

وعبر المشاركون في المؤتمر عن أسفهم لمواصلة الدوحة ألاعيبها واستمرارها في المراوغة مع الدول الأربع المقاطعة.

شارك في المؤتمر خبراء وأكاديميون وساسة من فرنسا القوا مداخلات حول الدور القطري المشبوه في دعم وتمويل الخلايا الإرهابية.

وكشفوا أجندة قطر الخفية عبر “الجزيرة” للتأثير على الرأي العام العربي واحتضان شاشتها وتكريس جل وقتها للترويج للمنظمات الإرهابية.

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