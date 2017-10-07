وزير البيئة والزراعة يبحث تفعيل الشراكة الزراعية مع روسيا

التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, بمعالي وزير الزراعة الروسي اليكساندر تكاتشيف في مقر وزارة الزراعة الروسية بموسكو.

وجرى بحث مجالات التعاون بين البلدين في المجال الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية الروسية للمملكة مثل : الحبوب، والثروة الحيوانية، والدخول في قطاع الاستثمار الزراعي، إضافة إلى تفعيل ما تضمنه برنامج التعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة الروسية الذي تم التوقيع عليه بين البلدين.

كما التقى معاليه, نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الروسي، واستمع منه لشرح عن برامج عمل البنك وأهدافه، وما حققه منذ إنشائه قبل 15 عامًا، وآليات تمويل ودعم البنك للاستثمارات الزراعية الأجنبية.

حضر اللقاءان, معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهويش.