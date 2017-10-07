 “العمل” و”هدف” يقدّمان حزمة ممكنات ودعم لرواد ورائدات الأعمال الممارسين للعمل الحر في 78 مهنة ونشاطا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“العمل” و”هدف” يقدّمان حزمة ممكنات ودعم لرواد ورائدات الأعمال الممارسين للعمل الحر في 78 مهنة ونشاطا

“العمل” و”هدف” يقدّمان حزمة ممكنات ودعم لرواد ورائدات الأعمال الممارسين للعمل الحر في 78 مهنة ونشاطا
واس - الرياض

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، حزمة من الممكنات والدعم لرواد ورائدات الأعمال في سوق العمل، الذين يمارسون العمل الحر، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل, أن رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشروعات الذاتية، سيتمكنون من إصدار وثائق برنامج العمل الحر عبر بوابة متخصصة، سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن “هدف” من المقرر أن يتحمل الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية “اختياريا”، نيابة عن أصحاب العمل الحر لمدة سنتين.
وأشار إلى أن برنامج العمل الحر يغطي حاليا 78 مهنة ونشاطا يمارسها أصحاب المشروعات ورواد ورائدات الأعمال قابلة للزيادة مستقبلا، مبينا أن أصحاب العمل الحر يستفيدون من دخول السوق الإلكتروني لمنصة “بحر” ومعروف، لتعريفهم والاستفادة من الخدمات المُقدّمة.
ولفت أبا الخيل، إلى أن الوزارة و”هدف” سيوفران ممكنات لأصحاب العمل الحر تشمل تسهيلات بنكية وتمويل من خلال بنك التنمية الاجتماعية، وأنظمة مدفوعات إلكترونية.

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