2836 موظفًا حكوميًا وموظفة يلتحقون بـ 99 برنامجا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع

يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 18 محرم 1439هـ, 2836 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 99 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وعسير والفرع النسائي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 1049 موظفًا حكوميًا، بـ 33 برنامجاً تدريبياً، هي: إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الألي، أساسيات نظام التشغيل UNIX، إعداد المراسلات، الاتصالات الإدارية، الاشراف الاداري، الإلقاء الفعال، التفويض، الجداول الإلكترونية (Excel)، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، العروض التقديمية (Power Point)، القيود المحاسبية الحكومية، المرافعات أمام الجهات الشرعية، بناء المكتبات الرقمية، تصميم البرامج التدريبية، تطوير مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية (المرحلة الإعدادية)، حل المشكلات واتخاذ القرارات، لغة الاستفسار البنائية SQL، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، الإشراف الميداني على تنفيذ المشاريع، التقارير المالية الحكومية، التنسيق الاداري، تحفيز الموظفين، تصميم الاستبانة، قواعد السلوك الوظيفي و أخلاقيات العمل.

ويلتحق في فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة 656 موظفًا حكوميًا، بـ 22 برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الاجتماعات، إدارة التغيير التنظيمي، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، إدارة نظم المعلومات الصحية، إعادة هندسة العمليات الإدارية، إعداد التقارير، الإبداع الإداري، الجداول الإلكترونية (Excel)، تجهيز و ترتيب المستودعات، تصميم المسوح الإحصائية، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، مبادئ المحاسبة المالية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، تخطيط عمليات الشراء، توزيع العمل.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 342 موظفًا حكوميًا، بـ 14 برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة النزاع في المشاريع الانشائية، إعداد الخطط الخمسية، الإبداع الإداري، التفويض، الجداول الإلكترونية (Excel)، الحسابات الختامية الحكومية، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، لغة الاستفسار البنائية SQL، مباشرة الأموال العامة، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، أصول المحاسبة الحكومية، الاتصال الفعال في العمل.

فيما يلتحق في فرع المعهد النسائي بالرياض 371 موظفة حكومية بـ 13 برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الايرادات والنفقات العامة، إعداد المراسلات، القيادة الإدارية، المهارات الأساسية في الفهرسة الموضوعية، برمجة التطبيقات بلغة Java، تحديد الاحتياجات التدريبية، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، مبادئ المحاسبة المالية، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إعداد التقارير الإحصائية، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 306 موظفين حكوميين بـ 13 برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الأداء الوظيفي، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الجرائم المعلوماتية، العروض التقديمية (Power Point)، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تطوير مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية (المرحلة الإعدادية)، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، الأرشفة الإلكترونية، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية، تلتحق 112 موظفة حكومية بـ 4 برامج تدريبية، هي: إدارة التغيير التنظيمي، إعداد المراسلات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، سلوكيات الوظيفة العامة.