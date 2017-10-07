الأمير عبدالله بن بندر يلتقى مدير عام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة، مدير عام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري الذي قدم لسموه تقريراً عن أعمال الهيئة خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها لتطوير الخدمات في محافظات المنطقة.

وتضمن التقرير مساهمات فرع الهيئة في خدمة التنمية في منطقة مكة المكرمة ونبذة عن الخدمات المقدمة لكافة شرائح المجتمع وحجاج وزوار بيت الله الحرام ، ومنها متابعة الطلبات المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي ترد من المحافظات والقرى والهجر التابعة للمنطقة، إلى جانب إصدار الرخص اللاسلكية لكافة القطع البحرية التي تحمل العلم السعودي في البحر الأحمر ، ومتابعة إصدار الرخص الفئوية ، والكشف الفني على أجهزة الاتصالات التي يتم حجزها في المنافذ الجمركية بالمنطقة وذلك تمهيدا لفسحها واستقبال الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات والعمل على معالجتها.

وشمل التقرير الجهود المبذولة للتكامل مع كافة الجهات الحكومية والأهلية التي تقدم خدماتها بالمنطقة ، والأعمال التي ينفذها الفرع خلال موسمي الحج والعمرة وخصوصاً الإشراف الميداني على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال المواسم، إضافة لمتابعة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدّمة والتأكد من جودتها.

وكان الأمير عبدالله بن بندر أكد في وقت سابق على ضرورة تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظات المنطقة، في وقت تزايدت فيه شكاوى أهالي المحافظات من ضعف الخدمات وتفاوت جودة الاتصالات فيها، وشدد سموه على ضرورة تغيير الوضع القائم لأبراج الاتصالات الموجود في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وتحسين مظهرها بما يتناسب وروحانية المكان على أن يُراعى في التصاميم الجديدة والمعدلة تطبيق فن العمارة الإسلامية والطابع المكي.

وأكد سموه أيضاً على أهمية العمل على تطوير خدمات الاتصالات في مدينة مكة المكرمة والمشاعر، سيما وأنها تشهد تذبذباً وتراجعاً في بعض الأوقات من العام خصوصاً في المواسم، مع الأخذ في الاعتبار توفير خدمات اتصالات مميزة وراقية لضيوف الرحمن.