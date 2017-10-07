 العلم العراقي يحضر فوق قبر طالباني بعد غيابه عن تابوته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العلم العراقي يحضر فوق قبر طالباني بعد غيابه عن تابوته

العلم العراقي يحضر فوق قبر طالباني بعد غيابه عن تابوته
المناطق - وكالات

وضع العلم العراقي فوق قبر الرئيس الراحل رئيس الجمهورية العراقي السابق والأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني ، بعد ما أثار عدم لف العلم العراقي على نعشه ، أثناء مراسيم تشييعه في السليمانية، بحضور العديد من الشخصيات السياسية الكردية والعربية والدولية جدلاً واسعاً.

وأثناء مراسيم تشييع طالباني، أمس الجمعة، لُف جثمانه بعلم إقليم كردستان بدلاً عن العراقي، ما أثار موجة من الغضب والسخط انسحب على اثرها مجموعة من السياسيين من مراسيم التشييع.
وكان الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، قد توفي الثلاثاء الماضي (3 تشرين الأول 2017)، في احدى مستشفيات المانيا، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

 

 

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