تعليم الرياض ينظم اللقاء الثالث للمنسقات الإعلاميات

نظمت إدارة الإعلام التربوي بإدارة تعليم الرياض بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض اللقاء الثالث للمنسقات الإعلاميات على مستوى المنطقة حيث تم دعوة المكاتب والإدارات والوحدات التي تتبع الإدارة لتخصص منسقة إعلامية لتقوم بدور إبراز أنشطة وبرامج ومشاريع الجهه التي تتبع لها ، وذلك بالقاعة الكبرى بمكتب المساعد للشؤون التعليمية .

وافتتح اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلتها إيمان المزيد من إدارة الإشراف التربوي أعقبتها كلمة المساعدة لمدير إدارة الإعلام شيخة بنت عبدالعزيز الدخيل رحبت فيها بالحاضرات وذكرت أن هذا اللقاء قد نظمته الإدارة لتسهيل مهمة المنسقة الإعلامية بالطرق الأسهل للوصول للهدف المؤمل بإذن الله ، كما أكدت على أن أبواب إدارة الإعلام مفتوحة للتواصل إما عن طريق الزيارة بمقر إدارة الإعلام أو بالاتصال المباشر أو من خلال البرامج المفتوحة على الأنترنت ، وقد أثنت على جهود المنسقات في متابعة البرامج وعمل اللازم تجاهها بوقت سريع ودقة متناهية .

ثم قدمت الإعلامية التربوية والمدرب المعتمد في الحوار الإعلامي : هياء بنت عبدالله الدكان من إدارة الإعلام ورقة عمل بعنوان : ” التنسيق الإعلامي مهارة كيف أنميها ” ذكرت من خلالها دور الإعلام التربوي كرافد رئيس ومرآة لإدارة التعليم و بدور المنسقة الإعلامية لابراز جهود إدارتها وأكدت على دورنا كتربويات في استثمار وسائل النشر فيما يعود على الإدارة بالفائدة وأن نركز عند تحرير الخبر على المادة التي يستفيد منها القرّاء والمعلومات التي يحتاجونها و التعريف بما يقدم في الميدان التربوي وأن تكون رسالتنا تربوية هادفة ونبعد في الخبر عن التركيز على الأمور الثانوية كأسماء الحضور .

هذا وقد ألقت المساعد للشؤون التعليمية : حنان بنت عبدالله السلطان كلمتها بهذه المناسبة : فقالت : بناء على التعميم الذي أصدرته إدارة التعليم الموجب بإنشاء حساب رسمي في موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) لكل إدارة ومكتب تعليم ومدرسة تابعة لتعليم الرياض وعليهم تزويد إدارة الإعلام باسم الموظفة المكلفة بإدارة الحساب ومن خلاله يتم التغريد عن مناشط وفعاليات الجهة مراعين في أن تكون التغريدات التي تصدر منه تعليمية تربوية ، وعلى هذه الحسابات متابعة الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله والحسابات الرسمية لوزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض و الإدارات الأخرى ومكاتب التعليم .

وأكدت السلطان أن الحساب المنشأ في تويتر رسمي يمثل الجهة الحكومية التي تتبعه بالتالي عليه ألا يتابع الحسابات الغير رسمية في تويتر .

وذكرت السلطان للمنسقات أنه حرصاً من تعليم الرياض على التواصل مع الجمهور فإنه يتعين على هذه الحسابات الإجابة على الاستفسارات التي تردهم كل فيما يخصه .

واختتم اللقاء بالاجابة على الاستفسارات وبشكر وتكريم المنسقات الإعلاميات المتميزات .