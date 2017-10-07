محافظ العارضة يقف على مباشرة طلاب وطالبات المحافظة خطة التوأمة الجديدة بمدارس إسكان الملك عبدالله

وقف محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبده صباح اليوم على مباشرة طلاب وطالبات المحافظة خطة التوأمة المنفذة بمدارس إسكان الملك عبدالله بالروان غرب المحافظة وتابع بن لبده حركة السير ودخول الطلاب والطالبات لمدارسهم وزار عدد من فصول الدراسة للبنين ووقف على سير الدراسة والتقى بعدد من المعلمين والمشرفين وحثهم على بذل مزيدا من الجهود خلال هذه الخطة وصرح بن لبده في ختام جولته حيث قال نحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح هذه الخطة الدراسية ومن يقف عليه بداية بتعليم جازان ومكتب تعليم العارضة وكافة قادة المدارس ومعلميها بنين وبنات اللذين بذلوا وما زالوا يبذلون جهودا جبارة لمواصلة عملهم والتأهيل على الطلاب والطالبات كما أتوجه بالشكر لمرور والشرطة على الانتشار المبكر والترتيب المميز والمتابعة المستمرة لنشهد يوما دراسيا ناجحا بكل المقاييس .

وأكد بن لبده على اهتمام صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي نائب امير منطقة جازان، ومتابعتهما وضع أبنائهم طلاب وطالبات مدارس العارضة وحرصهما المستمر على نجاح خطة التوأمة الدراسية ومخرجاتها التعليمية بالمحافظه.