المحامي الحسين : قيام النساء بالقيادة ونشر صورهن قبل الحصول على القيادة جريمة معلوماتيه

أكد المحامي ابراهيم الحسين بأن ‏قيام النساء بالقيادة ونشر صورهن في وسائل التواصل الاجتماعي متفاخرات بمخالفة النظام يضعهن تحت عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والعقوبة التي تصل إلى ثلاثة مليون ريال .

وأشار بأن ‏المادة ٣٢ من نظام المرور الصادر بمرسوم ملكي نص على حظر قيادة أي مركبة قبل الحصول على الرخصة اللازمة والغرامة تصل إلى ٩٠٠ريال .

يذكر بأن تنفيذ الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في تاريخ 10/ 10/ 1439هـ، وفق ضوابط شرعية ونظامية معتمدة.