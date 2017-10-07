 المحامي الحسين : قيام النساء بالقيادة ونشر صورهن قبل الحصول على القيادة جريمة معلوماتيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المحامي الحسين : قيام النساء بالقيادة ونشر صورهن قبل الحصول على القيادة جريمة معلوماتيه

المحامي الحسين : قيام النساء بالقيادة ونشر صورهن قبل الحصول على القيادة جريمة معلوماتيه
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

أكد المحامي ابراهيم الحسين بأن ‏قيام النساء بالقيادة ونشر صورهن في وسائل التواصل الاجتماعي  متفاخرات بمخالفة النظام يضعهن تحت عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والعقوبة التي تصل إلى ثلاثة  مليون ريال .

وأشار بأن ‏المادة ٣٢ من نظام المرور الصادر بمرسوم ملكي نص على حظر قيادة أي مركبة قبل الحصول على الرخصة اللازمة والغرامة تصل إلى ٩٠٠ريال .

يذكر بأن تنفيذ الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في  تاريخ  10/ 10/ 1439هـ، وفق ضوابط شرعية ونظامية معتمدة.

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