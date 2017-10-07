 “العدل” تناقش غداً الملاحظات المتعلقة بعقارات القاصرين والأوقاف الواردة في لوائح نظام المرافعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“العدل” تناقش غداً الملاحظات المتعلقة بعقارات القاصرين والأوقاف الواردة في لوائح نظام المرافعات

“العدل” تناقش غداً الملاحظات المتعلقة بعقارات القاصرين والأوقاف الواردة في لوائح نظام المرافعات
واس - الرياض

تعقد وزارة العدل غداً , ورشة عمل لمناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية, برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي منصور بن عبدالرحمن القفاري, وعدداً من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والمستشارين بالوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
وخُصصت الورشة التي ستقام بديوان الوزارة لمدة ثلاثة أيام, لمناقشة الملاحظات والمقترحات على عدد من اللوائح منها بيع وشراء عقارات القصر والغائبين, والأذن بالتصرف في الحصص الخاصة بهم, والأذن بنقل الأوقاف وبيعها, وغيرها من لوائح.
يذكر أن وزارة العدل في إطار سعيها لتحديث وتطوير الأنظمة العدلية, قد شكلت لجنة دائمة لدراسة الملحوظات والمقترحات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية, وتستقبل اللجنة مختلف المقترحات على اللوائح من الجهات المهتمة والمتخصصين في هذا الشأن, وتجتمع دورياً لمناقشة هذه الملاحظات والرفع بالتوصيات للنظر في إقرارها.

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