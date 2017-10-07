الهاجري : حصولي على وسام الشاب النموذج من الجامعة العربية هو نتيجة لدعم القيادة الرشيدة للشباب

رفع الشاب محمد بن عايض الهاجري سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي التهنئة والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله بحصوله على وسام الشاب النموذج مثمناً الاهتمام والدعم الذي يتلقاه الشباب السعودي من القيادة الرشيدة ، وهذا ما تؤكده رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وما تشتمله من مبادرات وبرامج تهدف لخدمة الشباب وتمكينهم ليساهموا في بناء مستقبل المملكة.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة حصوله على وسام الشاب النموذج عن المملكة العربية السعودية من جامعة الدول العربية بالقاهرة .

وقال الهاجري لولا الله ثم الرعاية والدعم والمتابعة التي أجدها من القيادة الرشيدة حفظهم الله لما تحقق هذا الانجاز الكبير الذي نرجو أن يضيف إلى قائمة منجزات شباب هذا الوطن وما حققه الشباب السعودي من إنجازات وإبداعات على المستوى المحلي والعالم ، ,اضاف أن الشباب السعودي ولله الحمد قادر على تحقيق ما يكلف به من مهام والإسهام في بناء المستقبل ونهضة المملكة.

الجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية كرمت الهاجري، بوسام الشاب النموذج لهذا العام 2017 ؛ تقديراً لإسهامه المتميز وإنجازاته خلال حفل أقيم برعاية الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، وبحضور عدد من أصحاب المعالي وممثلي الدول العربية .