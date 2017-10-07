محافظ النماص يفتتح عيادة الإقلاع عن التدخين ويدشن حملة الانفلونزا الموسمية بحضور سعادة مدير تعليم النماص

افتتح محافظ النماص عبدالله بن عايض العجيري عيادة التدخين بالمحافظة، وبحضور سعادة مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم وسعادة مدير شرطة النماص بالنيابة، ودشن حملة الانفلونزا الموسمية بالمركز الصحي بعاكسة يوم أمس الخميس.

مشددا على حرص ولاة الامر حفظهم الله في دعم المواطنين في شتى المجالات وحيث تعتبر هذه العيادة من الدعم غير المحدود لكافة المواطنين وذلك للتكلفة العالية التي تنفق للفرد الواحد لمساعدته في الإقلاع عن التدخين مهيبا في نفس الوقت في التعامل السري مع جميع المرتادين لهذه العيادة.

من جهة أخرى ثمن مستشفى النماص هذا الدعم من المحافظ للقطاع الصحي بجميع مرافقه في كافة أنشطته متمنين للجميع دوام الصحة والعافية