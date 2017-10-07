رئيس صندوق الاستثمارات الروسية : زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا تكللت بالنجاح الكبير

أكد رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة كيريل ديمتريف أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى روسيا الاتحادية تكللت بالنجاح الكبير.

وقال في كلمة ألقاها الليلة الماضية خلال لقائه بالإعلاميين السعوديين بفندق الريتزكارلتون في موسكو: إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان إيجابيًا ، وناقش عددا من القضايا والمسائل التي تهم المملكة وروسيا والمنطقة الإقليمية، ونرغب أن نرى الاستقرار في الشرق الأوسط وكذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري يزيد بيننا، كما جرى الاتفاق على عدد من الاتفاقيات المهمة كالتعاون العسكري وعدد من القضايا الأخرى” .

وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجهودهما في تحسين وتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية.

وقال: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى عام 2015 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عندما زار روسيا، وناقش الجانبان خلالها مستوى التعاون بين البلدين، وحينها لم تكن هناك أي استثمارات سعودية روسية، ما عدا قليل من الشركات, ولكن عددا كبيرا من الاتفاقيات بدأت تقريباً تتجاوز نقطة الصفر بعد زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين لبحث استقرار أوضاع سوق النفط.

وتحدث رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة عن الاستثمارات بين البلدين ومنتدى الاستثمار، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات بلغت حاليًا 10 مليارات دولار، مبينًا أن هذه المشروعات لها مزايا إيجابية كبيرة، وقال: نحن أعلنا عن سوق في مجال الطاقة والصندوق الآخر في مجال التكنولوجيا.

وبين أن الصندوق يسمح لشركات الخدمات الدولية للعمل مع شركة أرامكو السعودية، والحصول على الاستثمار والاستثمارات المشتركة، لافتا النظر إلى أن عددا من الشركات الروسية كشركة “سيبو” التي تنتج المواد البترولية وشركة غاز التي تقوم على مشروعات الغاز الصناعي الروسي أعلنت عن خطط للعمل في المملكة العربية السعودية.

وبين أن رؤية المملكة (2030) لها اهتمام كبير في قطاعات المملكة من ناحية الاستثمار والاقتصاد لكي ينمو بشكل كبير ، ونحن سعيدون بها .

وكشف أن 200 شركة روسية سعودية كانت في الاتفاقيات المشتركة بين الشركات لإنتاج الأسمدة كشركة مدن التي وقعت على اتفاقيات خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول.

وقال: نحن نرحب بالاتفاقيات المهمة الأخرى التي تم الإعلان عنها في المجال التقني والعسكري، وأنا واثق بأننا سنقوم بالاستمرار في مجال الطاقة والجهود المبذولة لاستقرار سعر النفط .

وأشار إلى أن رجال الأعمال في روسيا معجبون بوجود وفد رجال الأعمال السعودي في روسيا الذين يحظون بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وقال: لقد عملنا من الصباح إلى المساء في روسيا مع الوزراء ورجال الأعمال للتعاون بين الطرفين”، مشيرا إلى أن لقاء خادم الحرمين الشريفين مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف كان ناجحا وتم فيه الاتفاق على تسريع الخطوات لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ونوه بدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وقيامه قبل عامين بدعم العلاقات بين المملكة وروسيا، مؤكدا أن ما قدمه من خطوات حاسمة أدت للتوصل إلى العديد من الاتفاقيات في مجال التطور والاستثمار .

وفي ختام اللقاء أجاب رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة على أسئلة الإعلاميين السعوديين.