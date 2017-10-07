سياحة القصيم : مشروع لتفعيل بلدة المذنب الترثيه

ناقش مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح مع رئيس بلدية محافظة المذنب عبداللطيف الخطيب فرص التفعيل المستقبلية للبلده التراثية بمحافظة المذنب، بعد جولة اطلاعا فيها على الاعمال التطويرية التي نفذتها بلدية المحافظة المذنب بجهودها الذاتيه في القرية.

واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ان بلدة المذنب التراثيه تعتبر من اول البلدات التي تم اعادة ترميمها وتأهيلها وهي من القرى التراثيه المعتمدة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتعتبرالبلده حاليا من أفضل القرى في مستوى الجاهزية وقال المشيقح ان اهتمام المجتمع المحلي وتضافره مع الجهود الحكومية اسهم في إبراز البلدة سياحياً ، واضاف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم نعمل حالياً مع البلدية ولجنة التنمية السياحية بالمحافظة على مشروع لتفعيل البلده بشكل أكبر وتنظيم رحلات سياحية للبلده .

وقدر المشيقح لبلدية محافظة المذنب جهودها المميزة لتطوير البلدة وتأهيلها والعناصر التجميليه التي اضفت تميزاً لها.

يشار ان البلدة التراثية شهدت خلال الفترة الماضية اقامة العديد من الفعاليات والاسهام في عدد من المهرجانات كما سجلت حضورا متميزا في بعض المناسبات الاجتماعية مثل احتفالات عيدنا في حينا.