 مائة طفل من ذوي المتلازمات يلتقون في برنامج “معاً أقوى 3” بالرياض .. مساء اليوم السبت | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مائة طفل من ذوي المتلازمات يلتقون في برنامج “معاً أقوى 3” بالرياض .. مساء اليوم السبت

مائة طفل من ذوي المتلازمات يلتقون في برنامج “معاً أقوى 3” بالرياض .. مساء اليوم السبت
المناطق - محمد الغبيشي - الرياض 

يلتقي في الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم السبت مائة طفل من ذوي المتلازمات وعائلاتهم وذلك في اللقاء الثالث المفتوح الذي تنظمه الجمعية السعودية للطب الوراثي ، بالتعاون مع مجموعة دعم الطفولة في الحياة مول بالرياض.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الجمعيتين للتوعية ولقاء عائلات الأطفال بهدف التوعية والترفية ، وفتح الحوارات التربوية الاجتماعية والنفسية مع ذوي الأطفال من الآباء والأمهات. وأوضحت الدكتورة أمل الهاشم عضو الجمعية السعودية للطب الوراثي ، والطبيبة المتخصصة في الأمراض الوراثية للأطفال ان المتلازمات بشكل عام مجموعة من الأعراض المرضية يظهر أغلبها أو بعضاً منها في حالات مرضية معينة، وعادة ما تسمى بإسم الشخص الذي قام بإكتشافها، وتنتج غالباً إثر عيوب في الصبغيات “الكروموسومات” أو المورثات “الجينات” .

وأكدت “الهاشم” أهمية مثل هذه اللقاءات التي تلتقي فيها الأسر والأطباء لدعم الوعي بخطورة الأمراض الوراثية والتي تحدث غالباً نتيجة زواج الأقارب ، مشيرة إلى أن هذه الأمراض في إزدياد نتيجة عدم الوعي الصحي حيث أن هناك أشخاصاً يحملون الصفة الوراثية أو  دون علمهم ويتزوج وينتج عن ذلك ولادة طفل مريض، وأضافت أن التقنية الحديثة في المعامل أتاحت إمكانية الكشف عن خلل الكروموسومات والصفة الوراثية واكتشاف الخلل الذي ينتج عنه المرض الوراثي. وعند ذلك يتم تقديم الاستشارة الوراثية سواء قبل الزواج أو بعد ولادة أي طفل معوق داخل الأسرة. وفيما دعت “الهاشم” إلى أهمية تناول حمض الفوليك (بانتظام ،بثلاث اشهر قبل الحمل وبعده)، حيث وجد انه يحمي بإذن الله من تشوهات الصلب المشقوق، فقد حذرت من تناول اي ادوية ضارة بالجنين، واهمها دواء الروكاتين لأنه يسبب تشوهات خطيرة جدا بالجنين.

يذكر أن مجموعة دعم الطفولة، هي مجموعة تطوعية تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، وتهتم بتعزيز الجانب النفسي للأطفال ومساعدتهم وأهاليهم في تجاوز الصعاب المترتبة على الصدمات، وترأسها الدكتورة سميرة الغامدي ، استشارية الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين، وتحرص الجمعية السعودية للطب الوراثي ، على التعاون مع مجموعة دعم الطفولة في الفعاليات الصحية والأيام العالمية والتي توجه لخدمة أهالي  الأطفال ذوي المتلازمات ودعمهم وتوعيتهم .

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