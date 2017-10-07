العصابات الإلكترونية تواصل هجماتها على القطاعات السعودية

كشف خبير أمن مكافحة الهجمات الإلكترونية (السيبراني) سامر عمر، عن تواصل مجرمو الإنترنت المحترفين، في ضرب منظومة الأمن المعلوماتي للقطاعات الحكومية (الخدمية) والمالية السعودية.

وحدد المتخصص سامر عمر الذي تمتد خبرته في مجال الأمن المعلوماتي الاستشاري لأكثر من عقدين (23 عاماً)، 3 أسباب رئيسية جعل السعودية واحدة من أكثر مناطق العالم والشرق الأوسط على حد سواء، تهديداً للهجمات الإلكترونية، منها : التصور العام بأنها تملك ثروة عالية جداً، وهو ما يجعلها هدفاً قيماً بالنسبة لمجرمي الإنترنت.

أما السبب الثاني والذي جاء ذكره على لسان سامر عمر، يتمثل في الصراعات الإقليمية، التي جلبت انتباه القراصنة، والمهكرين، الجواسيس، عليها، والسبب الثالث، أن معدل إصابة منظومة أمن المعلوماتي على مستوى المنطقة العربية أعلى من المتوسط الطبيعي مع مستويات متفاوتة من الوعي والقدرات.

وأضاف الخبير المعلوماتي، بأن جميع القطاعات تواجه تحديات، على الرغم من وجود الكثير من أوجه الشبه، لذا فإن الفروق الدقيقة في أنظمة التحكم الصناعي / أنظمة سكادا، والنظم المالية، أو تطبيقات الويب الأخرى تحتاج إلى معالجات مختلفة.

وحول الآثار التي يمكن أن تخلفها الهجمات الإلكترونية على الدول والمؤسسات ذكر استشاري أمن المعلومات، بأنها تتراوح ما بين الخسائر المالية، وفقدان السمعة، والأثر التشغيلي، وما إلى ذلك.

لكن المحور المركزي الذي حدده الخبير الأمني المعلوماتي سامر عمر، هو جملة التحديات التي تواجه قطاع أمن المعلومات في السعودية ودول الخليج العربي، والتي اعتبرها متشاركة فيما بينها إلى حد كبير، ومنها : أهمية تعزيز الوعي الأمني المعلوماتي، وهو أمر بالغ الأهمية للحرب على مجرمي الإنترنت، وذلك على مستويين رئيسيين، الأول مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، والثاني على مستوى الجماهير من المواطنين والمقيمين، مشيراً بأن “المركز الوطني للأمن الإلكتروني اتخذ خطوات كبيرة للمساهمة في التوعية الأمنية المعلوماتية بالمملكة”.

وأكد أنه يمكن منع معظم الاختراقات إذا تم التعامل مع بعض أساسيات الأمان بما في ذلك إدارة التصحيح، وحماية كلمات المرور، وحذر من استعمال وثائق المعتمدة والسرية عند استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني لتجنب هجمات التصيد والبرامج الضارة والفدية.

يتقاطع ذلك مع استضافة الرياض في 21 فبراير المقبل مؤتمر فيرتوبورت السنوي الخامس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمن المعلومات، والذي سيحضره كبار الشركات العالمية المتخصصة في تقنية وأمن المعلومات.

وأشار سامر عمر بأن الأهمية الاستراتيجية التي يحملها المؤتمر، أن أمن المعلومات والهجمات الإلكترونية، موضوعان حاسمان، ومرتبطان بكافة القطاعات الحكومية والخاصة والمالية، في ظل النمو المستمر والابتكار الناجم عن الاقتصاد الضخم القائم على عالم إنترنت الأشياء.

مؤكداً بأن “اقتصاد الانترنت لا زال يواجه مخاطر مرتبطة بالاستخدام الواسع للخدمات عبر الانترنت بما فى ذلك زيادة التنقل، والكلاود، وانترنت الأشياء التى ستخلق قضايا حقيقية فى الحياة اليومية للمواطنين”.

وشدد بأن نسخة هذا العام والأعوام المقبلة، ستركز على دور أمن المعلومات، وكيفية تأهيل المتخصص في مكافحة الهجمات الإلكترونية، لتحقيق الفوائد، والحد من سلبيات ومخاطر الاختراقات و الانتهاكات الإلكترونية.