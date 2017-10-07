دراسة حديثة : أمراضك قد تكون من عطرك

تعتبر العطور من أكثر المواد الكيميائية المركبة استخداماً بين البشر، فمن منا لا يحب العطور؟

ولكن، كشفت دراسة حديثة أن سبب صداعك وأمراضك ممكن أن يكون عطرك!

فيعاني ما يصل إلى واحد من كل 3 أشخاص من أعراض، بما في ذلك الصداع والربو والطفح الجلدي، سببها حساسية للعطور، وفقاً للبحوث المذكورة في قضية ضد العطور المركبة، رفعها الكاتب كيت غرينفيل.

ووجدت دراسة منفصلة، عام 2014، أن ثلاثة أرباع النساء المصابات بالصداع النصفي الناجم عن الروائح قلن إن العطر هو السبب الرئيسي لهذا المرض.

وتحتوي بعض العطور على مواد كيميائية سامة وضارة ومشتقات بترولية. وهذه الأنواع الرديئة قد تسبب بعض الأمراض التي نشرها موقع «الإندبندنت»، وهي:

– ضيق التنفس

– الصداع والحساسية

– الطفح الجلدي

– الأكزيما

– ضعف التركيز

– الغثيان

– التهاب الجيوب الأنفية

كما تؤثر على الكبد والكلى، وتتلف أنسجة الرئتين، وتؤثر على الدماغ.

ويوجد ما يزيد على 800 مركب كيميائي مستخدم في صناعة العطور والشموع العطرية، وللأسف لا يطلب من الشركات المصنعة في كثير من البلدان توضيح المكونات المستخدمة لتركيب رائحة معينة، فتعتبر سراً من أسرار التجارة.

واهتمت وكالة حماية البيئة الأميركية بدراسة مخاطر العطور، وأصدرت تقريراً بينت فيه وجود 20 مركباً كيميائياً خطيراً في معظم العطور، كالأسيتون والكحول الإيثيلي وخلات الإيثايل، وهذه المركبات وغيرها من المواد الداخلة في صناعة العطور قد تتسبب في الإصابة بضيق التنفس والصداع والطفح الجلدي والأكزيما وضعف التركيز والتهاب الجيوب الأنفية.

كذلك، فقد بيّن التقرير احتواء بعض العطور على كيماويات مسرطنة، منها خلات البنزايل، وكلوريد الميثايلين والتولوين، والمركب الأخير يستخدم في عدد كبير من العطور، وهو من المركبات الكيميائية المسرطنة، ويتسبب أيضاً بالحساسية، كما يؤثر بشدة على الجهاز العصبي.

– ضرر رش العطر على الرقبة

أكدت نتائج أحدث الدراسات البريطانية أن هناك خطورة بالغة على المرأة من استخدام العطور على الجلد مباشرة، خصوصاً في فصل الصيف الذي يأتي ومعه ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الأضرار الناجمة عن وضع العطور على جلد الإنسان، وبصفة خاصة على طرفي الرقبة، قد تؤدي إلى تكوين بقع داكنة واضحة على بشرة الرقبة، وهذه البقع لا يمكن إزالتها إلا بواسطة الليزر.