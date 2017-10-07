بداية من الاحد .. فتح باب القبول والتسجيل بالحرس الملكي

تعلن رئاسة الحرس الملكي عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس في سلامة الأغذيه وتقنية المعلومات برتبة وكيل رقيب ،

وكذلك خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها برتبة جندي ، و حملة الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على رخصة قيادة عمومي ( نقل خفيف /نقل ثقيل ) ، وكذلك وظائف على رتبة جندي أول في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم والكليات الفنية ودبلوم معهد الإدارة .

وعلى الراغبين بالتسجيل مراجعة شروط الإلتحاق عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل من خلال الموقع

apps.rgr.gov.sa:8888

علماً انه سيتم فتح الموقع لإستقبال الطلبات إعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 1 / 1439هـ لمدة اسبوع .

مع اطيب الأمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح.