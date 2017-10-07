 “العمل” تمنح منشآت مهلة 4 أسابيع لتصحيح نشاطها إلى النشاط الفعلي إلكترونيًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“العمل” تمنح منشآت مهلة 4 أسابيع لتصحيح نشاطها إلى النشاط الفعلي إلكترونيًا

“العمل” تمنح منشآت مهلة 4 أسابيع لتصحيح نشاطها إلى النشاط الفعلي إلكترونيًا
واس - الرياض

تبدأ المهلة التي منحتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً وتستمر لأربعة أسابيع ، للمنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيًا من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.
وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة على الرابط:
www.mlsd.gov.sa.
وقال أباالخيل: “إن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، كذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق مايثبت ذلك”، مؤكدا أن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، والقيام أيضا بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة .
وأوضح أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مبينًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المُستهدَفة خلال المرحلة المقبلة.

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