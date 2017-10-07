بمشاركة أكثر من 900 معلم ومعلمة ملتقى للترحيب والتواصل بالمنقولين والمنقولات لتعليم جدة هذا العام

يدشن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح غد الأحد ، فعاليات ملتقى المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات إلى تعليم جدة، بقاعة بلاتسو الذي تنظمه الشؤون المدرسية بالإدارة للترحيب بهم وتعزير التواصل معهم ، ويضم الملتقى اكثر من 900 معلم ومعلمة من المنقولين هذا العام إلى مدارس محافظة جدة ورابغ وخليص.

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية صديق خوجة، أن الملتقى يأتي انطلاقا من التوجهات الوزارية بأهمية دور المعلم والمعلمة الريادي الذي يؤديانه في إنجاح العملية التعليمية والتربوية وتحقيق الأهداف للتحول نحو مجتمع المعرفة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتعليم تسعى منذ اللحظة الأول لاستقبال المعلمين والمعلمات المنقولين لمدارسها لتهيئة كافة الأسباب لتحفيزهم والإشادة بأدوارهم، مضيفا أن الملتقى سيعزز التواصل مع المعلمين والمعلمات وتعريفهم برؤية ورسالة وقيم الإدارة العامة للتعليم بالإضافة إلى اطلاعهم على الخدمات المقدمة لهم والمشاريع والإنجازات التي تحققت لتعليم جدة، مهيبا بالجميع للاستفادة من كافة المحاور التي ستطرح خلال الملتقى بما يثري خبراتهم.