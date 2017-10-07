مدير تعليم الطائف يدشن لقاء المشرفين الجدد غدا

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برنامجاً تدريبياً للمشرفين التربويين الجدد ويدشنه غدا المدير العام للتعليم المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي ويستمر لمدة 5 أيام بمركز الأمير سلطان للتربية الخاصة. ويهدف البرنامج إلى تأهيل المشرفين التربويين الجديد والبالغ عددهم ٢٤ مشرفا تربويا وتزويدهم بالمهارات الإشرافية اللازمة قبل ممارسة العمل الإشرافي ، يقدم من خلالها العديد من المحاور المهمة والضرورية للمشرف التربوي الجديد و التي ستكون عوناً له خلال عمله . حيث يسلط البرنامج الضوء على الإشراف التربوي في ضوء رؤية 2030 ، ويتناول كذلك الأساليب والممارسات الإشرافية ،و إعداد وكتابة التقارير ، كما يركز البرنامج على التخطيط وفاعليته في الإشراف التربوي ، وكفايات المشرف التربوي ، ويتناول كذلك محور التوعية الفكرية ، ومنظومة قيادة مؤشرات الأداء الإشرافي ، وبرنامج نور ، ويبرز كذلك الدور الإداري للمشرف التربوي ، ويستعرض البرامج والمشروعات الوزارية . يذكر أن المدير العام للتعليم المكلف اعتمد مؤخراً تكليف 54 معلما ومعلمة بالعمل الإشرافي.