 مدير تعليم الطائف يدشن لقاء المشرفين الجدد غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الطائف يدشن لقاء المشرفين الجدد غدا

مدير تعليم الطائف يدشن لقاء المشرفين الجدد غدا
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برنامجاً تدريبياً للمشرفين التربويين الجدد ويدشنه غدا المدير العام للتعليم المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي ويستمر لمدة 5 أيام بمركز الأمير سلطان للتربية الخاصة. ويهدف البرنامج إلى تأهيل المشرفين التربويين الجديد والبالغ عددهم ٢٤ مشرفا تربويا وتزويدهم بالمهارات الإشرافية اللازمة قبل ممارسة العمل الإشرافي ، يقدم من خلالها  العديد من المحاور المهمة والضرورية للمشرف التربوي الجديد و التي ستكون عوناً له خلال عمله . حيث يسلط البرنامج الضوء على  الإشراف التربوي في ضوء رؤية 2030  ، ويتناول كذلك الأساليب والممارسات الإشرافية ،و إعداد وكتابة التقارير ، كما يركز البرنامج على التخطيط وفاعليته في الإشراف التربوي ، وكفايات المشرف التربوي ، ويتناول كذلك محور التوعية الفكرية ، ومنظومة قيادة مؤشرات الأداء الإشرافي ، وبرنامج نور ، ويبرز كذلك الدور الإداري للمشرف التربوي ، ويستعرض البرامج والمشروعات الوزارية . يذكر أن المدير العام للتعليم المكلف اعتمد مؤخراً تكليف 54 معلما ومعلمة بالعمل الإشرافي.

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