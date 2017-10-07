أمير منطقة حائل يعلن اسم الفائز بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام بنسختها الثامنة

يعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ورئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة اسم الفائز بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام بنسختها الثامنة.

وحددت أمانة الجائزة يوم الاثنين القادم موعدا لإعلان اسم الفائز بالجائزة لهذا العام والتي تهدف لتكريم الباذلين والداعمين للعمل الخيري والاجتماعي والوطني على مستوى المملكة ومنطقة حائل في إطار ترسيخها لمبادئ سامية لرسالة الجمعيات الخيرية ومبادلتها وفاء بوفاء لمن منحوا المحتاجين عطاءً مستمرا وخيرا متواصلا وأصبحوا أنموذجا يحتذى به وقدوة تحفز الجميع نحو مزيدا من البذل والسخاء ماليا أو من خلال أعمال رائدة وسيكون إعلان الفائز بالجائزة خلال اجتماع المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية الذي يترأسه الأمير عبدالعزيز بن سعد بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة سعد الصعب ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

أوضح ذلك أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة حائل عيسى بن عبدالله الحليان الذي أكد دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالعمل الخيري في مختلف مناطق المملكة واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل وحرص معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية وأشار الحليان إلى أن الاجتماع سيناقش إمكانية إقامة وقف خيري لهذا القطاع بالمنطقة وإمكانية إعطاء أفضلية ونسبة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص للأيتام والأرامل والمطلقات وتحقيق التوازن بين مخزونات المستودعات وزيادة فرص التكامل بين الجمعيات كما سيتم مناقشة واقع العمل الخيري والتطوعي بالمنطقة واليات دعم المبادرات الخيرية والاجتماعية.