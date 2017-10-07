 تدريب “52” مستفيدة من دار الحضانة الاجتماعية بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تدريب “52” مستفيدة من دار الحضانة الاجتماعية بالرياض

تدريب “52” مستفيدة من دار الحضانة الاجتماعية بالرياض
المناطق _ الرياض

نظمت دار الحضانة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية ثلاثة برامج تدريبية لـ52 مستفيدة من يتيماتها المشمولات بالرعاية والموظفات .

احتوى البرنامج الأول “الاسعافات الاولية ” للاخصائية لمياء المقيطب من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على عروض تعريفية وتطبيقات عملية لـ17 مستفيدة من فتيات الدار والحاضنات حول طريقة استخدام حقيبة الاسعافات الاولية ومكوناتها وخطوات تقديمها  لمحتاجيها من المصابين في الحوادث المرورية والغرق والتسمم وكذلك حالات الكسور وغيرها من الحالات الاخرى مع تقديم الكثير من الاستشارات التوعوية للمستفيدات حول تلك التطبيقات والعروض على مدى ثلاثة ايام متواصلة.

فيما تضمن البرنامج الثاني “التوعية البيئية” الذي اقيم بالتعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية وقدمته المدربة البندري الوتين على العديد من المحاور ابرزها “تعريف البيئة ومفهوم الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ودور الأسرة في تنمية السلوك البيئي إضافة الى كيفية جعل المنزل صديقاً للبيئة “و صاحب البرنامج بعض الأنشطة والمناقشات بين المدربة والمستفيدات من فتيات الدار والموظفات اللاتي وصل عددهن الى ٢٢ متدربة.

واشتمل البرنامج الثالث “بيدي اصنع ” الذي نظمه مركز منالك النموذجي للتدريب والتحقت به ثلاثة عشر يتيمة من فتيات الدار على خمس ورش عمل متفرقة لمدة اسبوع كامل تعرفت خلاله الفتيات على طرق تنسيق الزهور وفنون المكياج والديكوباج وكيفية صناعة العطور بالإضافة الى تنفيذ الكثير من التطبيقات العملية والتدريبات مثل انتاج بعض القطع الفنية وتأسيس لوحة فنية بخامات مختلفة وابتكار تصاميم خاصة بكل متدربة.

تأتي هذه البرامج ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الدار طوال العام من خلال التعاون مع مراكز التدريب والقطاعات الحكومية والأهلية واستقطاب العديد من المختصين والمختصات في مختلف المجالات بما يتوافق مع احتياجات جميع الفئات العمرية لديها.

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