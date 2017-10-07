“الإمارات” تعلن وقوفها التام مع المملكة ضد تقرير الأمم المتحدة المضلل

أعلنت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقوف دولة الإمارات بحزم مع المملكة العربية السعودية وباقي أعضاء التحالف العربي، في رفض المعلومات والإحصاءات غير الدقيقة والمضللة الواردة في تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح في اليمن.

وأعربت البعثة في بيان صحفي عن تحفظها الشديد بشأن مضمون التقرير مشددة، على التزام التحالف بحماية جميع المدنيين أثناء النزاع وخاصة الأطفال، مشيرة إلى أن “التحالف يعتبر خسارة أي طفل أو حتى تعرضه للإصابة خسارة فادحة يجب تجنبها”.. وأكدت أن “التحالف العربي سيظل ملتزمًا بواجباته وفق القانون الدولي أثناء عملياته”.

وقالت بعثة دولة الإمارات أنها لا تشكك في نزاهة أهداف حماية الأطفال حول العالم باعتبارها إحدى القضايا المهمة التي تلتزم بها الإمارات، ولكن هناك تساؤلات عن فعالية هذه الآلية واعتمادها على مصادر غير موثوقة، حيث ترى أن الطريق الأمثل لتعزيز حماية الأطفال هو اتباع آلية تضمن المشاركة المستمرة للدول الأعضاء من أجل تجنب أي معلومات مغلوطة.

ورحبت بعثة الإمارات باعتراف الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، أثناء مؤتمرها الصحافي، بالجهود التي يبذلها التحالف وإبرازها الخطوات الإيجابية التي اتخذها التحالف، والتي شملت مراجعة قواعد الاشتباك، وإنشاء وتفعيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لحماية الأطفال .