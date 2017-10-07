 سفارة المملكة بلندن تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر وتجنب منطقة جنوب كنزنغتون | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سفارة المملكة بلندن تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر وتجنب منطقة جنوب كنزنغتون

سفارة المملكة بلندن تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر وتجنب منطقة جنوب كنزنغتون
المناطق _ متابعات

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لندن اليوم السبت دعوتها جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وتجنب منطقة جنوب كنزنغتون ومتابعة تعليمات الشرطة البريطانية.

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “تأمل السفارة من جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر وتجنب منطقة جنوب كنزنغتون ومتابعة تعليمات الشرطة البريطانية. حفظ الله الجميع من كل مكروه”.

وذلك إثر إصابة عدة أشخاص بجروح جراء حادث دهس وقع اليوم السبت بالقرب من متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وكان ضحايا الحادث يسيرون فوق أحد الأرصفة… وذكرت شرطة العاصمة على تويتر أنه تم القبض على رجل.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان الحادث إرهابيا، ولم تذكر جهات التحقيق المزيد من التفاصيل.

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