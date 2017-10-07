 وفاة طفلتين بحادث سقوط جدار منزل سكني بقرية القبيبة شمال المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وفاة طفلتين بحادث سقوط جدار منزل سكني بقرية القبيبة شمال المدينة

وفاة طفلتين بحادث سقوط جدار منزل سكني بقرية القبيبة شمال المدينة
المناطق _المدينة المنورة
باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالمدينة المنورة حادث سقوط جدار داخل منزل بقرية القبيبة شمال المدينة والذي وقع عند الساعة الحادية عشر وسبع دقائق من صباح هذا اليوم أوضح ذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني والذي بين بأنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح ان الحادث عبارة عن سقوط جزئي لجدار أحد المنازل أثناء عملية حفر لأرض مجاورة للمنزل بواسطة معدة ثقيلة بوكلين مما أدى إلى انهيار في أجزاء التربة وسقوط جدار المنزل على طفلتين اعمارهما 3سنوات و 4سنوات سعوديتان مما أدى إلى وفاتهما نسأل الله العلي القدير الرحمة و المغفرة لهما و ان يلهم ذويهما الصبر والسلوان تم إخراج الطفلتين من تحت الأنقاض وتسليم الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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