وفاة طفلتين بحادث سقوط جدار منزل سكني بقرية القبيبة شمال المدينة

باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالمدينة المنورة حادث سقوط جدار داخل منزل بقرية القبيبة شمال المدينة والذي وقع عند الساعة الحادية عشر وسبع دقائق من صباح هذا اليوم أوضح ذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني والذي بين بأنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح ان الحادث عبارة عن سقوط جزئي لجدار أحد المنازل أثناء عملية حفر لأرض مجاورة للمنزل بواسطة معدة ثقيلة بوكلين مما أدى إلى انهيار في أجزاء التربة وسقوط جدار المنزل على طفلتين اعمارهما 3سنوات و 4سنوات سعوديتان مما أدى إلى وفاتهما نسأل الله العلي القدير الرحمة و المغفرة لهما و ان يلهم ذويهما الصبر والسلوان تم إخراج الطفلتين من تحت الأنقاض وتسليم الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.