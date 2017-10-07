معالي مدير جامعة تبوك يشكر القيادة

رفع معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي مدير جامعة تبوك شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مديرا لجامعة تبوك على المرتبة الممتازة ، وقال في تصريح صحفي إنني سعيد بهذا التشريف الكبير وهذه الثقة التي أولتني إياها قيادتنا الرشيدة لنيل شرف هذه المهمة وهي تولي إدارة صرح علمي متميز كجامعة تبوك في منطقة تشهد تقدما ونهوضا تنمويا كبيرا برعاية واهتمام مستمر من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، وأسأل الله العلي القدير أن يمكنني من تقديم مايسهم في تقدم الجامعة ومواصلة تطورها ومايرضي طموح وتطلعات أبناء المنطقة.