 مسؤول إنجليزي: مونديال 2022 سينتقل من الدوحة إلى لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مسؤول إنجليزي: مونديال 2022 سينتقل من الدوحة إلى لندن

مسؤول إنجليزي: مونديال 2022 سينتقل من الدوحة إلى لندن
المناطق _ وكالات

أبدى مسؤول في اتحاد القدم الإنجليزي ثقته بأن بلاده ستحتضن مونديال كأس العالم 2022 الذي من المفترض أن يقام في قطر بعدما زادت الاتهامات تجاه الدوحة بأنها حصلت على الأصوات بطريقة مشبوهة، إضافة إلى الأزمة السياسية التي تعيشها حالياً بعد قطع المملكة والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأبلغ مصدر مسؤول في اتحاد القدم الإنجليزي “لم تكشف عن اسمه” صحيفة “دايلي ستار” يوم السبت وفقاً لموقع العربية نت ، غداة نشر تقرير سري عن احتمالية سحب تنظيم كأس العالم من قطر: كان حصول قطر على تنظيم كأس العالم خطأ من الأساس، والآن إنجلترا مستعدة لعودة المونديال إليها، ويمكننا الحصول على حق تنظيم مونديال 2022 بين عشية وضحاها، لقد تأخرنا كثيراً بالحصول على تنظيم البطولة على الرغم من أننا نملك تاريخاً جيداً في تنظيم البطولات الكبرى مثل كأس أوروبا 1996 وأولمبياد لندن 2012.

وواصل: مدننا تستوعب كافة الجماهير، ووسائل النقل والبنى التحتية لدينا جاهزة، كما أن ملاعبنا في أعلى مستويات الجودة، وذلك في إشارة إلى أعمال البناء التي تقوم بها الدوحة لتجهيز البلاد لاحتضان كأس العالم بعد 5 أعوام، وسط مخاوف من تأخير إنجاز بعض الأعمال الخاصة بالبنى التحتية والملاعب.

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