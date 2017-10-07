خادم الحرمين الشريفين يستقبل المفتي الأعلى رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا وعددا من الشخصيات الإسلامية البارزة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو مساء اليوم، المفتي الأعلى رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الشيخ طلعت تاج الدين، يرافقه عدد من أبرز الشخصيات الإسلامية في روسيا.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال أهمية العمل على التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة لتعزيز مبادئ التسامح، ومكافحة الغلو والتطرف، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

من جهتهم، أعرب المفتي الأعلى وموافقوه عن سعادتهم بلقاء خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته التاريخية لروسيا الاتحادية.

وأشاروا إلى حرصهم على نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف بين مختلف أتباع الأديان والثقافات.

وقد التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح بن العواد، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الاستاذ احمد بن حسن عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم الرسي، والسفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف.