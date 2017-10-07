 مصادر: فرض ضريبة “القيمة المضافة” على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مصادر: فرض ضريبة “القيمة المضافة” على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

مصادر: فرض ضريبة “القيمة المضافة” على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي
المناطق _ متابعات

قالت مصادر إن الهيئة العامة للزكاة والدخل أفادت بأن مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بدفع ضريبة القيمة المضافة إذا زادات إيراداتهم السنوية عن 375 ألف ريال سنوياً من الإعلانات التي يروجونها عبر حساباتهم.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن أنظمة وقوانين ضريبة القيمة المضافة تنص على أنه يتوجب على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً مستمراً وتجاوزت إيراداته السنوية 375 ألف ريال، التسجيل في نظام الضريبة، حسب “عكاظ”.

وتروج بعض الحسابات الشهيرة في تويتر وانستغرام وسناب شات وغيرها، للإعلانات التجارية، وتشير بعض المعلومات أن تسعيرة الإعلان الواحد في بعض الحسابات الكبيرة التي يتبعها مئات الألوف أو الملايين، تصل إلى عشرات الآلاف للإعلان الواحد.

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